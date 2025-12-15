Τουρκία: F-16 κατέρριψαν ύποπτο drone στη Μαύρη Θάλασσα

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος που προσέγγιζε τον εναέριο χώρο της Τουρκίας από τη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, το άγνωστο στίγμα εντοπίστηκε και τέθηκε υπό παρακολούθηση, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες συναγερμού υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ και των εθνικών αρχών.
Το αεροσκάφος, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως εκτός ελέγχου, καταρρίφθηκε σε μη κατοικημένη περιοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλεια.
Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για την ταυτότητα και τον σκοπό της πτήσης του.
