Κατάρρευσε εξαώροφο κτίριο στην Τουρκία, 65 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωσνταντινούπολης, στην παραθαλάσσια πόλη Gebze.

Στο κτίριο, κατοικούν και πολυμελείς οικογένειες αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομία, πυροσβέστες και παραϊατρικό προσωπικό στάλθηκαν στο σημείο μετά από αναφορά, σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα aa.com.tr.



Ο Δήμαρχος Gebze, Zinnur Büyükgöz, μιλώντας σε ζωντανή τηλεόραση, δήλωσε ότι οι ομάδες Έρευνας και Διάσωσης του Δήμου Gebze (GEAK) και AFAD έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο κατεστραμμένο κτίριο.

«Τα αρχεία του TÜİK δείχνουν ότι δύο οικογένειες ζουν στο κτίριο. Συνολικά επτά άτομα ζουν εκεί, αλλά υπάρχουν επτά ή λιγότερα άτομα μέσα; Αυτό παραμένει ασαφές. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε πιο οριστικές πληροφορίες τις επόμενες ώρες», δήλωσε.

Ο Büyükgöz δήλωσε ότι η αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου δεν είναι ακόμη σαφής και ότι όλες οι ομάδες εργάζονται στο σημείο με τη βοήθεια οικοδομικού εξοπλισμού.

