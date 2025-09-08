Τουρκία: «Μαύρο» σε όλα τα social media τη στιγμή που το CHP κάλεσε σε διαδηλώσεις

Η Netblocks, μια παγκόσμια υπηρεσία παρακολούθησης του διαδικτύου, ανακοίνωσε σήμερα (08/09) ότι η πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το X, το YouTube, το Instagram, το Facebook, το TikTok και το WhatsApp έχει περιοριστεί στην Τουρκία σε πολλά δίκτυα.

Η Netblocks, ανέφερε ότι η παρεμπόδιση της πρόσβασης συνέβη όταν το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), κάλεσε σε διαδηλώσεις μετά την τοποθέτηση οδοφραγμάτων από την αστυνομία σε περιοχές γύρω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τουρκικής Ένωσης για την Ελευθερία της Έκφρασης, η οποία παρακολουθεί την τοπική λογοκρισία στο διαδίκτυο, τα προβλήματα πρόσβασης ξεκίνησαν στις 20:45 GMT την Κυριακή, με περιορισμό του εύρους ζώνης για τις πλατφόρμες.

Η Ένωση Παρόχων Πρόσβασης της Τουρκίας, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των αποφάσεων περί αποκλεισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τους περιορισμούς πρόσβασης.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη, δικαστήριο καθαίρεσε τον επικεφαλής και τη διοίκηση της τοπικής οργάνωσης του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, επικαλούμενο παρατυπίες στην εκλογή του στο συνέδριο του 2023.

Μιλώντας σε συγκέντρωση του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ κάλεσε τους Τούρκους να διαδηλώσουν κατά της δικαστικής απόφασης και της καταστολής του κόμματός του, καθώς και εναντίον των αστυνομικών μέτρων, δηλαδή των φραγμάτων που στήθηκαν γύρω από την έδρα του για να περιοριστεί η πρόσβαση σε αυτό.

Πηγή: Reuters