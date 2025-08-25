Τουρκία: Πρόστιμο στον Υπουργό Μεταφορών γιατί έτρεχε με 225 χλμ - Το βίντεο που τον πρόδωσε

Ο υπουργός μεταφορών και υποδομών της Τουρκίας έλαβε κλήση για υπερβολική ταχύτητα μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να οδηγεί με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα σε αυτοκινητόδρομο, σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, γεγονός που τον οδήγησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Το βίντεο, είχε υπόκρουση με λαϊκή μουσική και αποσπάσματα από ομιλία του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία εξυμνούσε τις υποδομές της κυβέρνησης, έδειχνε το ταχύμετρο του υπουργού Αμπντουλκαδίρ Ουραλόγλου να ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς το αυτοκίνητό του προσπερνούσε τα άλλα στην ταχεία λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Άγκυρα-Νιγκντέ.

Η τροχαία επέβαλε αργότερα πρόστιμο 9.267 τουρκικών λιρών (280 δολάρια) για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά 50 χλμ/ώρα έξω από την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Τούρκος Υπουργός Μεταφορών: «Ουσιαστικά κατήγγειλα τον εαυτό μου»

Ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών, μοιράστηκε μια φωτογραφία του προστίμου στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, γράφοντας: «Ζητώ συγγνώμη από τον λαό μας».

«Πήρα το τιμόνι για να παρατηρήσω την τρέχουσα κατάσταση του αυτοκινητόδρομου Άγκυρα-Νιγέντε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, χωρίς να το θέλω, υπερέβη το όριο ταχύτητας, αν και για λίγο. Ουσιαστικά, κατήγγειλα τον εαυτό μου μοιράζοντας το σχετικό βίντεο», δήλωσε ο υπουργός.

Η τήρηση των ορίων ταχύτητας είναι υποχρεωτική ευθύνη για όλους, σημείωσε.

«Η απαραίτητη διοικητική ποινή επιβλήθηκε από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων. Με την παρούσα ενημερώνω το κοινό ότι θα ενεργώ με μεγαλύτερη προσοχή στο μέλλον».

Το μέγιστο όριο ταχύτητας στην Τουρκία στους αυτοκινητοδρόμους είναι 140 χλμ/ώρα.

Πηγή: dailysabah.com