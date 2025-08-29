Τουρκία: Ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης «κατά του Ισραήλ για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»

Η Ολομέλεια της Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με την επέκταση, όπως αναφέρει, «της ισραηλινής κατοχής στη Γάζα και τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού». Με το ψήφισμα καλούνται όλα τα κοινοβούλια των χωρών να διακόψουν τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις τους με το Ισραήλ και να αναλάβουν δράση για την άρση του εμπάργκο κατά των Παλαιστινίων.

Στο ψήφισμα, το οποίο προτάθηκε από τον πρόεδρο του Σώματος, Νούμαν Κουρτουλμούς, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«1. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρακτικές κατοχής, καταστροφής και προσάρτησης που επιβάλλει το Ισραήλ στον λαό της Παλαιστίνης εδώ και δεκαετίες.

2. Τονίζουμε ότι οι σφαγές εναντίον του λαού της Παλαιστίνης και, πιο πρόσφατα, η χρήση του λιμού στη Γάζα ως όπλο εξόντωσης συνιστούν έγκλημα γενοκτονίας.

3. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αναγκάσει το Ισραήλ να αποδεχτεί μια μόνιμη εκεχειρία στη Γάζα, να αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του από την περιοχή και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

4. Καταδικάζουμε τις παράνομες δραστηριότητες εποικισμού στην Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, καθώς και τη βία κατά του λαού της Παλαιστίνης.

5. Καλούμε να διασφαλιστεί ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα γενοκτονίας και αποικιοκρατίας στα Παλαιστινιακά Εδάφη θα λογοδοτήσουν ενώπιον των δικαστηρίων.

6. Καταγράφουμε ότι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους, γεωγραφικά ενιαίου, με βάση τα σύνορα του 1967, είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

7. Τονίζουμε ότι οι επιθέσεις και οι προκλήσεις του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των ιερών τόπων των μουσουλμάνων, με πρώτο το τέμενος Αλ-Ακσά, πρέπει να σταματήσουν αμέσως.

8. Καλούμε να ανασταλεί η συμμετοχή της κυβέρνησης του Ισραήλ στον ΟΗΕ και σε διεθνείς οργανισμούς έως ότου εγκαταλείψει τις πολιτικές γενοκτονίας.

9. Καλούμε όλα τα Κοινοβούλια των χωρών:

- Να τερματίσουν όλες τις στρατιωτικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και να αναλάβουν επειγόντως δράση για την άρση του εμπάργκο που επιβάλλεται στον λαό της Παλαιστίνης.

- Να απορρίψουν και να καταδικάσουν τις πολιτικές γενοκτονίας και αποικιοκρατίας που εφαρμόζει το Ισραήλ στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη.

- Να προασπίσουν τα νόμιμα δικαιώματα του λαού της Παλαιστίνης, να συντηρήσουν την προοπτική της λύσης των δύο κρατών και να καλέσουν τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να το αναγνωρίσουν.

- Να συμμετάσχουν στην «Ομάδα Κοινοβουλίων που Υποστηρίζουν την Παλαιστίνη», η οποία ιδρύθηκε στις 18 Απριλίου 2025 στην Κωνσταντινούπολη υπό την ηγεσία της Μεγάλης Τούρκικης Εθνοσυνέλευσης».