Τουρκία: «Πύραυλος του Ιράν καταστράφηκε από συστήματα του ΝΑΤΟ»

Ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν καταστράφηκε απόοπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

«Ένα βαλλιστικό πυρομαχικό που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από μέσα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Αναφέρει ότι «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφασιστικά» απέναντι στις απειλές κατά της χώρας και του εναέριου χώρου της.

Etkisiz hâle getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama.



Statement on the neutralized ballistic munition. March 13, 2026