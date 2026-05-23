Πυροβολισμούς φέρεται να δέχτηκε ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, με τον ίδιο να τραυματίζεται στο πόδι και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά το συμβάν.
Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από τουρκικά μέσα, ο Καρατζά τραυματίστηκε, όταν ένοπλος με καλυμμένα χαρακτηριστικά τού επιτέθηκε στη συνοικία Ακαρτζά. Μετά από ειδοποίηση, στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.
