Τουρκία: Συντριβή μαχητικού αεροσκάφους F-16 – Νεκρός ο χειριστής

Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη ξημερώματα Τετάρτης στο Μπαλίκεσιρ της Τουρκίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου.
Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεν, ο νομάρχης του Μπαλίκεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, ανακοίνωσε ότι το F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθούμενων του Μπαλίκεσίρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης περί τις 00:50.
Ο νομάρχης επιβεβαίωσε ότι στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο πιλότος.
