Τουρκία: Ζοφερή επιβεβαίωση από το Υπουργείο Άμυνας - Νεκροί όλοι οι επιβάτες του C-130

Το Υπουργείο Άμυνας στην Τουρκία επιβεβαίωσε νωρίς το πρωί ότι και οι 20 στρατιωτικοί που επέβαιναν σε τετρακινητήριο μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 (Lockheed) το οποίο συνετρίβη χθες στη Γεωργία είναι νεκροί.

Το αεροπλάνο κατέπεσε λίγο μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν, χωρίς ωστόσο η αιτία της συντριβής να έχει γίνει ακόμη γνωστή, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Αρχικό βίντεο από το σημείο της συντριβής κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν δείχνει κομμάτια από άμορφες μάζες μετάλλου διασκορπισμένα σε έναν χορταριασμένο λοφίσκο, με τμήματα της ατράκτου να εξακολουθούν να φλέγονται και σκούρο καπνό να υψώνεται σε καθαρό ουρανό.

Τουρκία: Γρίφος τα αίτια της συντριβής

Πυροσβεστικά οχήματα στέκονταν κοντά και ένα ελικόπτερο πετούσε από πάνω.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το αεροπλάνο να χάνει υψόμετρο στροβιλίζοντας και καπνούς να βγαίνουν από αυτό και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτό το βίντεο.