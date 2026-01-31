Μενού

Τουρκικά ΜΜΕ: Τούρκοι γεμίζουν βαλίτσες με ψώνια από σούπερ μάρκετ της Ελλάδας

Μέχρι την Ελλάδα ταξιδεύουν οι Τούρκοι με μεγαλύτερη συχνότητα προκειμένου να ψωνίσουν βασικά είδη διατροφής λόγω του πληθωρισμού.

Δημοσίευμα της τουρκικής Sozcu
Δημοσίευμα της τουρκικής Sozcu | Sozcu
Σε προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον υψηλό πληθωρισμό, οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να ταξιδεύουν μέχρι την Ελλάδα για να κάνουν τα ψώνια τους υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκικής Sozcu.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ταξίδια που γίνονται από κατοίκους στις παραμεθώριες επαρχίες και στην Κωνσταντινούπολη προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης κατά τα οποία οι επισκέπτες από Τουρκία επιστρέφουν στη χώρα τους με τις βαλίτσες γεμάτες προϊόντα, σημειώνοντας ότι ορισμένα προϊόντα είναι φθηνότερα έως και κατά 50%.

Μάλιστα ανταποκρίτρια του μέσου ταξίδεψε και η ίδια αγοράζοντας από ελληνικό μάρκετ βασικά είδη διατροφής όπως κρέας, γάλα, ζυμαρικά και λάδι. Το καλάθι που περιείχε 12 είδη κόστισε 46,79 ευρώ στην Ελλάδα ενώ ο μέσος λογαριασμός για το ίδιο καλάθι στην Τουρκία ήταν 71,94 ευρώ (3.709 τουρκικές λίρες).

Αναφέρεται ακόμη, ότι λόγω της υψηλής ζήτησης αυτών των ταξιδιών, οι τουριστικές εταιρείες έχουν αρχίσει να διοργανώνουν ημερήσιες εκδρομές στην Αλεξανδρούπολη για ψώνια.

