Τούρκος μεγιστάνας δωρίζει 115.000 ευρώ στο νοσοκομείο της Λέρου που κάποτε του έσωσε τη ζωή

Ο Τούρκος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας Pegasus Airlines, Αλί Σαμπαντζί, φαίνεται πως δεν ξέχασε την Ελλάδα και το νοσοκομείο της Λέρου, το οποίο το 2023 τού έσωσε τη ζωή μετά από ατύχημα που είχε στη θάλασσα.

Ο Σαμπαντζί και η σύζυγός του, Βουσλάτ Ντογάν Σαμπαντζί, τραυματίστηκαν σοβαρά στο ατύχημα και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο Κρατικό Νοσοκομείο Λέρου, μεταδίδουν σχετικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης περιγράφοντας το χρονικό.

Για να δείξει την ευγνωμοσύνη της στους γιατρούς που της έσωσαν τη ζωή, η Σαμπαντζί, μαζί με τον σύζυγό της, δώρισε 115.000 ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών του χειρουργείου του νοσοκομείου.

Η δωρεά θα παρέχει ένα σύγχρονο χειρουργικό κρεβάτι και ένα εξειδικευμένο σύστημα φωτισμού χειρουργείου. Η διοίκηση του νοσοκομείου αποδέχτηκε τη δωρεά και ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, ο Σαμπαντζί εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του στον χειρουργό Γεώργιο Κρασονικολάκη και την ομάδα του που του έσωσαν τη ζωή, και δηλώθηκε ότι θα επισκεφθεί προσωπικά το νησί για τη δωρεά.

Γνωστός ως ο 34ος πλουσιότερος επιχειρηματίας της Τουρκίας, ο Αλί Σαμπαντζί ξεχώρισε με την ανθρωπιστική του πλευρά καθώς και με την επιτυχία του στον επιχειρηματικό κόσμο, μετατρέποντας το τραύμα, που βίωσε, σε γέφυρα πίστης.

Με πληροφορίες από egesaati