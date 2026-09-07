Τραγωδία με 5 νεκρούς στο Μαϊάμι: Η στιγμή που το αεροπλάνο της Amazon βγαίνει εκτός διαδρόμου

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και στη συνέχεια συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής.

Το αεροσκάφος της Prime Air εκτελούσε την πτήση 7598 από το Πουέρτο Ρίκο και, περίπου στις 14:00 τοπική ώρα την Κυριακή, εξετράπη της πορείας του κατά την προσγείωση, καταλήγοντας σε περιοχή βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

WATCH: New video shows moment Amazon cargo plane overran runway at Miami International Airport, killing 5 people pic.twitter.com/ksoghcGwc0 — Intel Point Alert (@IntelPointAlert) September 6, 2026

Μετά την έξοδό του από τον διάδρομο, το αεροσκάφος προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν περισσότερα από 60 μέλη της πυροσβεστικής, τα οποία επιχείρησαν τόσο για την κατάσβεση των φλογών όσο και για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν πυκνούς μαύρους καπνούς και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο της συντριβής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροσκάφος διέσχισε δρόμο πριν ακινητοποιηθεί, ενώ στην περιοχή υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα και φορτηγά.

Σε αναστολή η λειτουργία του αεροδρομίου

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο.

Μετά το δυστύχημα, το διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, καθώς και των δρόμων που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεών του.

🚨 BREAKING TODAY: An Amazon Prime Air Boeing 767-300(F) has reportedly overshot the runway at Miami International Airport. Today Sunday, September 6th, 2026.



The FAA has issued a ground stop effective from approximately 2:02 p.m. EDT until 3:00 p.m. EDT.



UPDATE: Emergency… pic.twitter.com/EZscHbzxY1 — African champion 🏆 (@membunnamdi1) September 6, 2026

Σε εικόνες από το σημείο που καταγράφηκαν αργότερα, η φωτιά εμφανιζόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως επίσης ασθενοφόρα, παρέμεναν στην περιοχή για την αντιμετώπιση των συνεπειών του δυστυχήματος.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο, ενώ αναμένεται να δοθούν περισσότερες επίσημες πληροφορίες για τον ακριβή αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων.