Η πιο ήσυχη χώρα στον κόσμο που δεν ξέρεις πού βρίσκεται στον χάρτη

Ένας απομονωμένος ορεινός παράδεισος, με ιδανική θερμοκρασία για Σεπτέμβριο σους 25 βαθμούς Κελσίου και ελάχιστους τουρίστες, αναδείχθηκε ως η πιο ήσυχη χώρα στον κόσμο.

Η πρώτη ερώτηση που μπορεί να σου έρθει στο μυαλό είναι πώς είναι δυνατόν να μετρήσουμε ακριβώς την «ησυχία» μιας χώρας. Το ταξιδιωτικό γραφείο Go2Africa εξέτασε πρόσφατα αυτό το ζήτημα και δημοσίευσε μια λίστα με τους 10 πιο ήσυχους προορισμούς, βασιζόμενο σε διάφορους παράγοντες.

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Μεταξύ των στοιχείων που εξετάστηκαν ήταν ο πληθυσμός και η τουριστική πυκνότητα της χώρας, οι αγροτικές και προστατευόμενες περιοχές, καθώς και η κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με το γραφείο, τα δεδομένα προέρχονται από πηγές όπως διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, παγκόσμιες μελέτες και κυβερνητικές εκθέσεις.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε το Μπουτάν, στη Νότια Ασία, με «Δείκτη Ηρεμίας» (Quiet Score) 89,44.

Γνωστό εδώ και καιρό παγκοσμίως ως ένα «απομονωμένο βασίλειο», το Μπουτάν άρχισε να επιτρέπει την είσοδο τουριστών μόλις το 1974. Η Go2Africa αναφέρει στον ιστότοπό της:

«Η χώρα, που βρίσκεται στη σκιά των Ανατολικών Ιμαλαΐων, φημίζεται για την εξαιρετική διατήρηση του φυσικού της πλούτου, καθώς οι τουρίστες μπορούν να την επισκεφθούν μόνο μέσω αδειοδοτημένων τοπικών τουριστικών πρακτορείων και καταβάλλοντας ένα ημερήσιο Τέλος Βιώσιμης Ανάπτυξης».

Η χώρα διαθέτει επίσης τεράστιες εκτάσεις υπαίθρου, που φτάνουν τα 39.041 τ.χλμ. με δασώδη βουνά, κοιλάδες με καλλιέργειες και αραιοκατοικημένες ορεινές περιοχές, καθώς και ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό προστατευόμενων περιοχών.

Τη δεύτερη θέση της λίστας κατέλαβε η Ναμίμπια, στη νότια Αφρική, η οποία συγκέντρωσε βαθμολογία ησυχίας (Quiet Score) 86,69.

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Ως χώρα με ξηρό κλίμα, η Ναμίμπια αποτελεί το πιο άνυδρο κράτος της υποσαχάριας Αφρικής, με την Go2Africa να την περιγράφει ως έναν τόπο που χαρακτηρίζεται από «αχανείς εκτάσεις», προσφέροντας «απόλυτη απομόνωση».

Όσο για τις υπόλοιπες χώρες: η Μποτσουάνα κατέλαβε την τρίτη θέση, ακολουθούμενη από τη Ζάμπια, την Γκαμόν, τη Βενεζουέλα, το Τσαντ, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τη Μογγολία και τη Βολιβία. Αντιθέτως, ως η πιο θορυβώδης χώρα αναδείχθηκε η Σιγκαπούρη, με βαθμολογία ησυχίας 6,78.