Τραγωδία σε κυνοτροφείο στις ΗΠΑ: 21 σκυλιά νεκρά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η διαμονή για δεκάδες κατοικίδια σε κυνοτροφείο της Νέας Υόρκης, καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν τη Δευτέρα τον θάνατο 21 σκύλων στο Anastasia's Acres Dog Boarding Facility, που βρίσκεται στην περιοχή Άργκαϊλ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα ακόμη σκυλί εντοπίστηκε ζωντανό και μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνιατρική κλινική, όπου ακολουθείται η ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έχουν δοθεί νεότερα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

The Washington County Sheriff's Office is investigating a tragic incident at Anastasia’s Acres Dog Boarding in Argyle, where 21 dogs were found dead Sunday.https://t.co/0gPuIlt30C pic.twitter.com/EkmaxDFns0 — CBS 6 Albany - WRGB (@CBS6Albany) August 25, 2025

Η αιτία θανάτου των ζώων παραμένει αδιευκρίνιστη, ενώ οι ιδιοκτήτες του κυνοτροφείου φέρονται να συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας. Μαρτυρία πελάτισσας, η οποία είχε αφήσει τον σκύλο της στο χώρο για τη διάρκεια των διακοπών της, κάνει λόγο για σοβαρό πρόβλημα στον εξαερισμό της εγκατάστασης, το οποίο ενδέχεται να οδήγησε σε ασφυξία. Ωστόσο, η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη και στους ιδιοκτήτες κατοικίδιων που εμπιστεύονται αντίστοιχες δομές φιλοξενίας.