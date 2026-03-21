Τραγωδία στη Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 10 νεκροί από φωτιά σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 60 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε χθες Παρασκευή σε εργοστάσιο κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην πόλη Ντετζόν της Νότιας Κορέας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.
Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες με 90 οχήματα έσπευσαν στον τόπο της φωτιάς και κατέβαλαν πολύωρες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται 140 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ.
Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, περίπου 170 εργάτες βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις. Ορισμένοι πήδηξαν από τα παράθυρα κτιρίου για να γλιτώσουν από τις φλόγες.
Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
