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Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρή 82χρονη που παρασύρθηκε από δίκυκλο σε λαϊκή αγορά

Τραγικό δυστύχημα στη Ρόδο: Μία 82χρονη έχασε σήμερα τη ζωή της, όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο στη λαϊκή Αγ. Δημητρίου.

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Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λαϊκή αγορά του Αγίου Δημητρίου, στην πόλη της Ρόδου, καθώς μία 82χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ ΜΠΕ, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε από διερχόμενο δίκυκλο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στη ζωή, η 82χρονη υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

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