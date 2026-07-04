Ο Θάνος Παφίλης έχει αγωνιστεί σε μια θρυλική ομάδα του αθηναϊκού ποδοσφαίρου

Μερικοί άνθρωποι έχουν πίσω τους ιστορίες παράξενες, σαν να έχουν ζήσει 100 ζωές. Ο Θάνος Παφίλης είναι ένας από αυτούς. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, γνωστός από την σκληροπυρηνική του παρουσία στην Βουλή, είναι μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.

Σε παλαιότερη συνέντευξη του, έχει περιγράψει τα παιδικά του χρόνια με τρόπο κινηματογραφικό:

«...εγώ δούλευα από μικρό παιδί. Ήμασταν από πάμπτωχη οικογένεια. Δούλευα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω στο χωριό και μετά δούλεψα στην οικοδομή. Από 12 χρονών έφυγα από το χωριό και ήρθα στην Αθήνα σε έναν μπάρμπα μου. Δούλευα καλοκαίρια , Πάσχα, Χριστούγεννα –έχω κάνει πολλές δουλειές, αλλά η οικοδομή είναι η σταθερά μου. Και όταν μπήκα στη Νομική στη Θεσσαλονίκη -ήμουνα πολύ καλός μαθητής- δούλευα. Το ΚΚ ήταν μονόδρομος πρώτον για αυτό που ζούσα. Δεν μπορεί να δουλεύεις και να πεινάς. Να ζεις πάμπτωχα κι άλλοι να ζουν στα μεγαλεία».

Και ποδοσφαιριστής;

Ο ταλαντούχος κύριος Παφίλης pic.twitter.com/9OR6jKZ3ZJ — manchurian (@manchurian) July 2, 2026

Το account του Manchurian εντόπισε τον Θάνο Παφίλη ως τερματοφύλακα, στην θρυλική αθηναϊκή ομάδα του Αρίωνα αρχικά κι έπειτα στην ομάδα της Νομικής Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος, χρόνια αργότερα, μιλώντας στην Popaganda, αναφέρθηκε με νοσταλγία σ` εκείνη την εποχή, τονίζοντας πως δεν τον απασχολεί το ποδόσφαιρο στην επαγγελματική του μορφή.

Λίγα λόγια για τον Αρίωνα

Σύμφωνα με το ertnews, «To 1930 ήταν η χρονιά που εμφανίσθηκε για πρώτη φορά ο Αρίωνας στα πρωταθλήματα της Αθήνας. Εκείνη την χρονιά συμμετείχε ως ανεξάρτητη ομάδα, στο πρωτάθλημα Ανεξαρτήτων Συλλόγων που διοργάνωνε η εφημερίδα “Βραδυνή” με εποπτεία από την Ένωση, με προοπτική να μπει στα επίσημα πρωταθλήματα από την σεζόν 1931-32. Αυτό το κατάφερε ως Αρίων Κολωνακίου, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη

Μετά την επιτυχημένη είσοδό του στα πρωταθλήματα Αθηνών, η παρουσία του Αρίωνα σταθεροποιήθηκε. Στα τέλη της δεκαετίας τού ’30, άρχισε η μετεγκατάσταση του στην γειτονιά του Αγίου Αρτεμίου, έπειτα από πρωτοβουλία αθλητικών παραγόντων της περιοχής».

Στη δικτατορία, ο Αρίωνας συγχωνεύτηκε με τον Άρη Παγκρατίου και έγινε «Άρίων Παγκρατίου Αγίου Αρτεμίου». Από την μεταπολίτευση κι έπειτα, υφίσταται ως Αρίων Αγίου Αρτεμίου.