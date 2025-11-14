Μενού

Τραγωδία στη Στοκχόλμη: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Αναφορές για πολλά θύματα

Πολλαπλοί τραυματισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση στην περιοχή Östermalm.

Στοκχόλμη
Τροχαίο στην Στοκχόλμη | X / @InsiderWN
Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τη Στοκχόλμη. Το απόγευμα της Παρασκευής (14/11), διώροφο λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση όπου βρίσκονταν πολίτες, στην περιοχή Östermalm στην πρωτεύουσα της Σουηδίας.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όπως, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.

Στο διαδίκτυο ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες εικόνες από το σημείο.

Οι Αρχές βρίσκονται επί τόπου, διερευνώντας τα αίτια του δυστυχήματος και συντονίζοντας την επιχείρηση διάσωσης.

Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το πώς ακριβώς προκλήθηκε το ατύχημα.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εργάζονται εντατικά για να βοηθήσουν τους πολίτες επί τόπου και να διερευνήσουν τα αίτια του συμβάντος.

