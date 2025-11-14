Τραγωδία στη Στοκχόλμη: Διώροφο λεωφορείο έπεσε σε στάση - Αναφορές για πολλά θύματα

Ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα συγκλονίζει τη Στοκχόλμη. Το απόγευμα της Παρασκευής (14/11), διώροφο λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε στάση όπου βρίσκονταν πολίτες, στην περιοχή Östermalm στην πρωτεύουσα της Σουηδίας.

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όπως, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.

Στο διαδίκτυο ήδη κυκλοφορούν οι πρώτες εικόνες από το σημείο.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop



Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

Οι Αρχές βρίσκονται επί τόπου, διερευνώντας τα αίτια του δυστυχήματος και συντονίζοντας την επιχείρηση διάσωσης.

DEVELOPING: Bus plows into a bus stop in Stockholm — 5 injured, 2 in serious condition — Expressen pic.twitter.com/EMrR11qJTY — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το πώς ακριβώς προκλήθηκε το ατύχημα.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Ο οδηγός έχει συλληφθεί.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εργάζονται εντατικά για να βοηθήσουν τους πολίτες επί τόπου και να διερευνήσουν τα αίτια του συμβάντος.