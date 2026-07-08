Ένας πιλότος στην Αργεντινή, πήδηξε από την πόρτα ενός κινούμενου αεροπλάνου και πέθανε, αφήνοντας την μαθήτριά του «μετέωρη».

Ο εκπαιδευτής πτήσεων Leandro Andrés Bertazzo, 42 ετών, βρέθηκε νεκρός μετά το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στην Αργεντινή, το Σάββατο, σύμφωνα με δήλωση του εισαγγελέα της χώρας, που δημοσιεύθηκε σήμερα (8/8).

Η 22χρονη μαθήτριά του, είπε ότι ο πιλότος του είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε» και έβγαλε τα ακουστικά και τη ζώνη ασφαλείας του, ανοίξει την πόρτα και πήδηξε έξω από το αεροπλάνο, όπως περιγράφει το CNN.

Ο Eduardo Álvarez, διευθυντής της σχολής πτήσεων Flying Parrot Córdoba όπου εργαζόταν ο Bertazzo, δήλωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι ο πιλότος σχεδίαζε να πηδήξει από το αεροπλάνο.

Ο Bertazzo είχε ταξιδέψει με έναν άλλο μαθητή νωρίτερα εκείνη την ημέρα, είπε ο Álvarez. «Πήρε αυτή την τραγική απόφαση μέσα σε ένα αεροσκάφος με ένα άλλο άτομο στο πλευρό του», είπε. «Είναι αδύνατο να το σκεφτεί κανείς ή να το καταλάβει, αλλά το ανθρώπινο μυαλό είναι τόσο περίπλοκο».

Ο Bertazzo ήταν «ένα όμορφο άτομο με ένα υπέροχο χαμόγελο», είπε ο Άλβαρεζ. «Είμαστε έκπληκτοι που συνέβη αυτό».

Το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροπλάνου στον αέρα είναι εξαιρετικά δύσκολο, εξήγησε ο Άλβαρεζ, ο οποίος το συνέκρινε με την προσπάθεια να ανοίξει κανείς την πόρτα ενός αυτοκινήτου που ταξιδεύει με 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Ροζάριοκατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο με ασφάλεια παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε «απόλυτο σοκ», πρόσθεσε. Το αεροπλάνο δεν υπέστη ζημιές, είπε ο Άλβαρεζ.

Ο Μπερτάτσο ήταν πολύ έμπειρος και είχε επίσης εργαστεί ως εκπαιδευτής πτήσεων στη γειτονική Χιλή.

Οι εισαγγελείς θα διερευνήσουν τώρα τις ακριβείς λεπτομέρειες του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του Μπερτάτσο.