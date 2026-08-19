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Τραγωδία στην Ινδία: Ξενοδοχείο στην Κολκάτα τυλίχθηκε στις φλόγες - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννιά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

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Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ινδία
Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ινδία | X / @PTI_News
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Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Ινδία, μετά το ξέσπασμα πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννιά άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

«Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

 

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