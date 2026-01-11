Τραγωδία στην Κολομβία: Νεκρός γνωστός τραγουδιστής σε συντριβή αεροσκάφους - 5 ακόμα θύματα

Έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά τη συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους λίγες στιγμές μετά την απογείωσή του στην κεντρική Κολομβία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 34χρονος κολομβιανός τραγουδιστής Τζέισον Χιμένες, ο οποίος ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στην πατρίδα του αλλά και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Ο 34χρονος καλλιτέχνης ταξίδευε μαζί με συνεργάτες του με προορισμό το Μεγεδίν για εμφάνισή του στην πόλη Μαρινίγια.

«Δεν υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε στο Caracol Radio ο σμήναρχος Άλβαρο Μπέλο της κολομβιανής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο της Πάιπα με προορισμό τη Μεντεγίν, στο βορειοδυτικό τμήμα της Κολομβίας, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

▶️ Plane crash in Paipa, Colombia, has claimed the life of Colombian musician Yeison Jiménez. pic.twitter.com/xFxxSEFyZf — Ty Ty (@OncomingAllure) January 11, 2026

🚨🇨🇴 BREAKING: Colombian singer Yeison Jiménez (34) has died after a small aircraft crashed shortly after takeoff from Paipa Airport, Boyacá, while en route to Medellín. Local reports say six members of his music team were also killed.#YeisonJimenez #news #viral #LatinAmerica pic.twitter.com/DG22tEikKA — Egiptus Entertainment LLC ® (@egiptusENT) January 11, 2026

Με βαριά καρδιά και απερίγραπτη θλίψη, η ομάδα του Χιμένεζ ανακοίνωσε τον θάνατό του. «Σήμερα δεν αποχαιρετάμε μόνο έναν καλλιτέχνη. Αποχαιρετάμε έναν γιο, έναν αδελφό, έναν φίλο, έναν άνθρωπο γεμάτο όνειρα και θάρρος, που μετέτρεψε την ιστορία του σε ελπίδα για χιλιάδες ανθρώπους.

Ο Τζέισον ενσάρκωσε την επιμονή, την πειθαρχία και την αγάπη για τον λαό του. Η φωνή του και το παράδειγμά του γεννήθηκαν από σκληρή δουλειά και, για αυτόν τον λόγο, σημάδεψαν για πάντα τις ζωές όσων τον ακολούθησαν και τον αγάπησαν», αναφέρει μεταξύ άλλων η δήλωση.

Σε κολομβιανά μέσα αναφέρεται ακόμη ότι ο Χιμένεζ είχε συχνά ανησυχία για τα ταξίδια με ιδιωτικό αεροσκάφος και συχνά έβλεπε τέτοιους εφιάλτες κάτι για το οποίο είχε μιλήσει πρόσφατα σε συνέντευξή του.