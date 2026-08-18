Τραγωδία στην Κύπρο: 27χρονος βούτηξε στη θάλασσα να πιάσει το κινητό του και πνίγηκε

Ένας 27χρονος αιγυπτιακής καταγωγής έχασε τη ζωή του στις 15 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή του Lady’s Mile, που βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το philenews, ο νεαρός επέβαινε σε καταμαράν μαζί με περίπου 15 άτομα, τα οποία συμμετείχαν σε εκδήλωση κατά τη διάρκεια θαλάσσιας περιήγησης. Κάποια στιγμή, όταν το κινητό του τηλέφωνο έπεσε στη θάλασσα, βούτηξε για να το ανασύρει.

Λίγο αργότερα εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητος στην επιφάνεια του νερού. Οι επιβαίνοντες τον ανέσυραν και τον μετέφεραν στη στεριά, όπου του παρασχέθηκαν άμεσα πρώτες βοήθειες, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να επανέλθει.

Στο ίδιο περιστατικό κινδύνεψε και ένας άνδρας ιορδανικής καταγωγής, ο οποίος έλαβε τις πρώτες βοήθειες και ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβαν οι Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, οι οποίες έλαβαν καταθέσεις από επιβάτες και τον ιδιοκτήτη του σκάφους. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία θα αξιολογηθούν μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της έρευνας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να παραπέμπουν σε ύποπτες συνθήκες, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα τραγικό περιστατικό πνιγμού.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Βρετανικές Βάσεις επιβεβαίωσαν ότι η νεκροτομή κατέδειξε ως αιτία θανάτου τον πνιγμό, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του 27χρονου και σημειώνοντας ότι οι έρευνες της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζονται.