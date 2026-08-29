Φονική κακοκαιρία στην Κύπρο: Νεκρός άνδρας και τραυματίες μετά από σύγκρουση σκαφών – Καρέ καρέ η επιχείρηση διάσωσης

Σαρώνει η κακοκαιρία σήμερα (29/8) στην Κύπρο και επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στήθηκε στο Κάβο Γκρέκο, καθώς τρία σκάφη κινδύνευαν να βυθιστούν. Ένας άνδρας, ανασύρθηκε νεκρός και ακόμη δύο τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα δύο πρόσωπα που νοσηλεύονται είναι και οι δύο γυναίκες, οι οποίες επέβαιναν στο δεύτερο σκάφος που βυθίστηκε, μαζί με τον άνδρα που ανασύρθηκε νεκρός.

Πρόκειται για την κόρη του θύματος και τη συμβία του. Πηγές από το ΚΣΕΔ αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες πρόλαβαν και πήδηξαν στη θάλασσα, την ώρα που βρίσκονταν εκεί ήδη δύο ελικόπτερα και τους παρείχαν την απαραίτητη βοήθεια. Ο νεκρός φαίνεται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, να εκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους.

Οι έρευνες στην περιοχή θα συνεχιστούν αύριο, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας. Στην περιοχή θα βρεθούν με το πρώτο φως της ημέρας, εάν το επιτρέψουν οι οι καιρικές συνθήκες και μέλη του Τμήματος Αλιείας, οι οποίοι θα διενεργήσουν εξετάσεις για να διαφανεί εάν υπάρχει πετρελαϊκή ρύπανση στη θάλασσα.

Την ίδια στιγμή, συγκλονίζουν τα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης στα κοινωνικά δίκτυα.