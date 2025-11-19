Μενού

Τραγωδία στην Παταγονία: Νεκροί πέντε τουρίστες σε χιονοθύελλα

Τα ίχνη των τουριστών χάθηκαν σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, όταν χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή με ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 190 χλμ/ώρα – ανάλογες ενός ισχυρού κυκλώνα.

Reader symbol
Newsroom
patagonia
Παταγονία | AP Photo
  • Α-
  • Α+

Πέντε τουρίστες έχασαν τη ζωή τους όταν χιονοθύελλα έπληξε το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε της Χιλής, στην περιοχή της Παταγονίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο εκπρόσωπος της προεδρίας στην περιφέρεια Μαγκαγιάνες, ο Χοσέ Αντόνιο Ρουίς, ανακοίνωσε πως πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν: δύο Μεξικανοί, δύο Γερμανοί και μια Βρετανίδα. Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, εντοπίστηκαν σώοι.

Τα ίχνη των τουριστών χάθηκαν σε δυσπρόσιτη τοποθεσία, όταν χιονοθύελλα έπληξε την περιοχή με ριπές ανέμου που ξεπερνούσαν τα 190 χλμ/ώρα – ανάλογες ενός ισχυρού κυκλώνα.

Το εθνικό πάρκο Τόρες ντελ Πάινε βρίσκεται στο νότιο άκρο της Χιλής, σε απόσταση περίπου 2.800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαντιάγο, και προσελκύει κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ