Τραγωδία στο αεροδρόμιο LaGuardia: «Τα έκανα θάλασσα» - Νέο ηχητικό με την παραδοχή του ελεγκτή

Σοκαριστικά ηχητικά ντουκουμέντα που ήρθαν στη δημοσιότητα, καταγράφουν τις στιγμές πριν από τη μοιραία αεροπορική σύγκρουση της Κυριακής, στην οποία συμμετείχε ένα επιβατικό αεροπλάνο της Air Canada και ένα πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia.

Σε αυτό, ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται να παραδέχεται ότι το συνεργείο του αεροδρομίου «τα έκανε θάλασσα», όπως μεταφέρει και η New York Post.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας παρότρυναν ένα εισερχόμενο αεροπλάνο να κάνει ανατροφή καθώς η συντριβή λάμβανε χώρα στο έδαφος, η οποία σκότωσε τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη του τζετ, σύμφωνα με ηχητικό του LiveATC.

Audio from Air Traffic Control when plane collided with fire truck at New York airport:



"Stop Truck 1, stop!"



"We were dealing with an emergency earlier and I messed up"

«Τα έκανα θάλασσα»: Η τραγική παραδοχή για την τραγωδία στο LaGuardia

Το πυροσβεστικό έλαβε άδεια να διασχίσει τον διάδρομο 4, του αεροδρομίου προτού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ζητήσουν επειγόντως από το αεροπλάνο της Frontier, με προορισμό το Μαϊάμι, και το όχημα να σταματήσουν.

«Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα», διατάζει απεγνωσμένα ο ελεγκτής. «Όχημα ένα, σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα. Σταμάτα Όχημα 1. Σταμάτα».

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε εντολή στην πτήση 2603 της Delta, καθ' οδόν από το Ντιτρόιτ, να ακυρώσει την προσγείωση πριν επιτρέψει στο αεροπλάνο της Air Canada να εισέλθει.

«Τζαζ 646, βλέπω ότι συγκρούστηκες με το όχημα. Απλώς μείνε στη θέση σου. Ξέρω ότι δεν μπορείς να κουνηθείς. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή», είπε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.

Οι ελεγκτές ενημέρωσαν το πλήρωμα του Frontier ότι ο διάδρομος προσγείωσης - απογείωσης θα έκλεινε, ρωτώντας τους αν θα ήθελαν να επιστρέψουν στην ράμπα.

«Ναι, προσπάθησα να επικοινωνήσω μαζί τους... Αντιμετωπίζαμε μια έκτακτη ανάγκη και τα έκανα θάλασσα», ακούγεται να λέει ο ελεγκτής.

«Όχι, κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε», είπαν τα πληρώματα της Frontier, προσπαθώντας να καθησυχάσουν τον ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 72 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος, ταξίδευε με περίπου 34 χλμ/ώρα όταν συγκρούστηκε με το φορτηγό, το οποίο αντιμετώπιζε έκτακτη ανάγκη που αφορούσε ένα άλλο αεροπλάνο.