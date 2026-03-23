Ιράν: «Θα ναρκοθετήσουμε τον Περσικό εάν γίνει επίθεση στις ακτές ή τα νησιά μας»

Το Ιράν προειδοποιεί πως μία επίθεση στις νότιες ακτές και τα νησιά του, θα απαντηθεί με πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στον Κόλπο και τοποθέτηση θαλάσσιων ναρκών.
Οι ΗΠΑ εξετάζουν σχέδια να καταλάβουν ή να αποκλείσουν την ιρανική νήσο Χαργκ, τον βασικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου στη χώρα, προκειμένου να πιέσουν την Τεχεράνη να ξανανοίξει το Στενό του Χορμούζ για όλα τα σκάφη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios.
«Η όποια προσπάθεια για επίθεση στις ακτές ή τα νησιά του Ιράν θα έχει ως αποτέλεσμα όλες οι θαλάσσιες οδοί πρόσβασης στον Κόλπο … να ναρκοθετηθούν με διάφορους τύπους θαλάσσιων ναρκών, συμπεριλαμβανομένων ναρκών που επιπλέουν και που μπορεί να ποντιστούν από την ακτή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
«Σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρος ο Κόλπος θα είναι πρακτικά σε μια κατάσταση αντίστοιχη με αυτή στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα … Δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς την αποτυχία 100 και πλέον ναρκαλιευτών τη δεκαετία του 1980 στην απομάκρυνση μερικών θαλάσσιων ναρκών».
Το Συμβούλιο Άμυνας επανέλαβε ότι μόνο μη εμπόλεμα κράτη μπορούν να περάσουν από τα Στενά, σε συντονισμό με το Ιράν.
- Δίκη για τα Τέμπη: Κατάμεστη η αίθουσα στη Λάρισα, ώρα μηδέν για την τραγωδία - Όλες οι εξελίξεις
- Η ταχύτητα των μέτρων, η απόφαση του Σαμαρά για τις υποκλοπές και το διαζύγιο Χαρίτση - Νέας Αριστεράς
- Το φιάσκο της Λουίζης Ριανκούρ, η «17Ν», η ΕΥΠ και ένα σκάνδαλο πολλών εκατομμυρίων
- Χούπας πριν τη δίκη: «Έχω κάνει μήνυση κατά του μακελάρη των Τεμπών, αλλά μένει στο συρτάρι»
