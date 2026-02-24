Τραγωδία στο Ιράν: Στρατιωτικό ελικόπτερο έπεσε σε μαναβική - Τέσσερις νεκροί στο δυστύχημα

Ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας του στρατού συνετρίβη την Τρίτη σε αγορά φρούτων στην επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Islamic Republic News Agency (IRNA), το δυστύχημα αποδόθηκε σε «τεχνική βλάβη». Νεκροί είναι ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης και δύο μανάβηδες που βρίσκονταν στο κατάστημα.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι το Ιράν, λόγω των διεθνών κυρώσεων, έχει αντιμετωπίσει αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αρχές αναφέρουν δυσκολίες στην προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του γερασμένου στόλου αεροσκαφών.