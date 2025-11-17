Μενού

Τραγωδία στο Κονγκό: Πλαγιά ορυχείου υποχωρεί - Δεκάδες εργάτες χάνουν τη ζωή τους

Τραγωδία στo Κονγκό, όπου η κατάρρευση αυτοσχέδιας γέφυρας σε ορυχείο στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες μεταλλωρύχους.

ορυχείο κονγκο
Κατάρρευση ορυχείου | Χ / @AZ_Intel_
Τουλάχιστον 32 μεταλλωρύχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, όταν κατέρρευσε αυτοσχέδια γέφυρα σε ορυχείο κοβαλτίου στη νοτιοανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο και λειτουργεί επίσημα από την εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε στα ΜΜΕ ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας, Ρόι Καούμπα Μαγιόντε.

Όπως εξήγησε, η μαζική διέλευση των εργατών προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας. «Μέχρι σήμερα έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται.

Ωστόσο, αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων ανέφερε στο Reuters ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 49, αριθμό που μετέδωσε και το Al Jazeera. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, η κατάρρευση οφείλεται σε πανικό που ξέσπασε έπειτα από πυροβολισμούς στρατιωτικού προσωπικού που φρουρούσε την περιοχή.

