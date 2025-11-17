Τραγωδία στο Κονγκό: Πλαγιά ορυχείου υποχωρεί - Δεκάδες εργάτες χάνουν τη ζωή τους

Τουλάχιστον 32 μεταλλωρύχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, όταν κατέρρευσε αυτοσχέδια γέφυρα σε ορυχείο κοβαλτίου στη νοτιοανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ορυχείο Καλάντο, που βρίσκεται στο λατομείο Μουλόντο και λειτουργεί επίσημα από την εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

Terrifying footage shows a mine collapse in Kawama, Lualaba, in the Democratic Republic of Congo, trapping miners and leaving at least 80 dead.



pic.twitter.com/pxUOUz7LeH — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 16, 2025

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε στα ΜΜΕ ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας, Ρόι Καούμπα Μαγιόντε.

Όπως εξήγησε, η μαζική διέλευση των εργατών προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας. «Μέχρι σήμερα έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται.

Ωστόσο, αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων ανέφερε στο Reuters ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 49, αριθμό που μετέδωσε και το Al Jazeera. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, η κατάρρευση οφείλεται σε πανικό που ξέσπασε έπειτα από πυροβολισμούς στρατιωτικού προσωπικού που φρουρούσε την περιοχή.