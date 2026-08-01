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Τραγωδία στο Περού: Συντριβή τουριστικού αεροσκάφους στις Γραμμές της Νάσκα με 13 νεκρούς

Μικρό τουριστικό αεροσκάφος συνετρίβη στις Γραμμές της Νάσκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι.

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Το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου
Το μεγαλύτερο αεροσκάφος του κόσμου | Shutterstock
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Τραγική κατάληξη είχε μια τουριστική πτήση στο Περού την 1η Αυγούστου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του κρατικού τηλεοπτικού δικτύου TVPeru, ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στη νότια επαρχία της Νάσκα, την ώρα που πετούσε πάνω από τον φημισμένο αρχαιολογικό χώρο με τα αρχαία γεωγλυφικά, έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης της χώρας.

Ο απολογισμός του δυστυχήματος είναι βαρύς, καθώς κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε. Όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στους δημοσιογράφους από τον τόπο της τραγωδίας ο αστυνομικός διοικητής Χόρχε Αντράντε, τη ζωή τους έχασαν συνολικά δεκατρείς άνθρωποι, εκ των οποίων οι έντεκα ήταν επιβάτες και οι δύο τα μέλη του πληρώματος.

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