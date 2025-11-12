Μενού

Τραγωδία στο Περού: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τροχαίο με λεωφορείο

Ένα λεωφορείο στο Περού έπεσε σε χαράδρα, με αποτέλεσμα 37 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 18 να τραυματιστούν.

λεωφορείο Περού
Το λεωφορείο που έπεσε σε χαράδρα στο Περού | @RapidReport2025 / X
Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο εξετράπη και έπεσε σε χαράδρα στο νότιο Περού, μετέδωσε σήμερα ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός RPP.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στον Παναμερικανικό αυτοκινητόδρομο, στην επαρχία Αρεκίπα, όπως μετέδωσε η ίδια πηγή.

Τριανταέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένα ακόμη άτομο υπέκυψε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο Βάλτερ Οπόρτο, επικεφαλής υγείας της επαρχίας, επικαλούμενος πυροσβέστες που βρίσκονταν στο σημείο του δυστυχήματος.

Το λεωφορείο χτύπησε ένα βαν και βγήκε από τον δρόμο πέφτοντας σε μια χαράδρα, είπε ο Οπόρτο.

Η τοπική κυβέρνηση της Αρεκίπα σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι 26 άνθρωποι νοσηλεύονται για τραυματισμούς, τρεις εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση. Πρόσθεσε ότι μια ανεπίσημη αναφορά από την τροχαία εθνικών οδών επιβεβαίωσε 16 θανάτους.

