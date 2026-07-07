Τραγωδία στον Καναδά: Σκότωσε τα παιδιά του, έβαλε φωτιά στο οδοντιατρείο του και αυτοκτόνησε

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 29 Ιουνίου στη νότια Οτάβα του Καναδά, όπου ένας 40χρονος οδοντίατρος φέρεται να δολοφόνησε τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 7 και 12 ετών, μέσα στο σπίτι τους. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις Αρχές, έβαλε τέλος στη ζωή του βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητό του, ενώ νωρίτερα φέρεται να είχε προκαλέσει πυρκαγιά και στο οδοντιατρείο όπου εργαζόταν, χρησιμοποιώντας βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με το CBS, ο δράστης, Μοχάμεντ Αλ-Λάμι, είχε αποστείλει πριν από δύο χρόνια ένα ιδιαίτερα απειλητικό e-mail στην πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών, στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων: «Θα σκοτώσω όλους όσοι βρίσκονται γύρω σου και τον νταβατζή σου… με έναν πολύ άγριο και βάρβαρο τρόπο».

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης στο γραφείο του ένα πολυσέλιδο χειρόγραφο σημείωμα, στο οποίο επιτίθεται τόσο στην πρώην σύζυγό του όσο και στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης και τα οικογενειακά δικαστήρια. Στο κείμενο κατονομάζει τρία πρόσωπα που θεωρούσε διεφθαρμένα, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία τους. Παράλληλα, υποστήριζε ότι ο ίδιος ήταν το θύμα της σχέσης τους.

Dentist murdered his 2 young sons and firebombed his practice before killing himself in vehicle blaze https://t.co/idgpnefqIW pic.twitter.com/rWlodFsmaV — New York Post (@nypost) July 7, 2026

Την περίοδο της τραγωδίας ο 40χρονος βρισκόταν σε καθεστώς αναστολής, καθώς είχε καταδικαστεί το 2024 για απειλές σωματικής βλάβης σε βάρος της πρώην συζύγου του. Κατά τη διάρκεια της δίκης, τον Φεβρουάριο του 2026, επέλεξε να εκπροσωπήσει ο ίδιος τον εαυτό του και αρνήθηκε την πρόταση του δικαστηρίου να λήξει η υπόθεση με ετήσια δέσμευση καλής συμπεριφοράς.

Η πρώην σύζυγός του κατέθεσε ότι το ζευγάρι χώρισε το 2022, αφού απέκτησαν δύο παιδιά. Όπως ανέφερε, μετά τον χωρισμό ο Αλ-Λάμι σταμάτησε να καταβάλλει διατροφή και της έστειλε το απειλητικό e-mail, στο οποίο προειδοποιούσε πως θα δολοφονούσε όσους βρίσκονταν δίπλα της, ενώ την ίδια θα την άφηνε ζωντανή αλλά ανάπηρη, ώστε να ζήσει με τις συνέπειες των πράξεών του. Στο ίδιο μήνυμα απειλούσε και τον νέο σύντροφό της.

Η γυναίκα δήλωσε στο δικαστήριο ότι σοκαρίστηκε από το περιεχόμενο του μηνύματος και αποφάσισε να το καταγγείλει κυρίως από φόβο για την ασφάλεια των παιδιών της. «Σκέφτηκα τι θα γινόταν αν πραγματοποιούσε όσα έγραφε. Ποιος θα φρόντιζε τα παιδιά μου αν συνέβαινε κάτι σε εμένα; Δεν ήθελα να ζω με αυτή την αβεβαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πάντως ότι μέχρι τότε δεν είχε πιστέψει πως θα έκανε πράξη τις απειλές του.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι δεν είχε τίποτα να προσθέσει σχετικά με τις κατηγορίες. Τελικά του επιβλήθηκε ποινή με 12μηνη αναστολή, ενώ απορρίφθηκαν τα αιτήματα της Εισαγγελίας για συμμετοχή του σε πρόγραμμα θεραπείας και για λήψη δείγματος DNA.

Η Αστυνομία της Οτάβα συνεχίζει την έρευνα για την υπόθεση της δολοφονίας-αυτοκτονίας, επισημαίνοντας ότι περισσότερα στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα όταν ολοκληρωθούν οι εγκληματολογικές εξετάσεις. Οι Αρχές δεν πρόκειται να ανακοινώσουν τα ονόματα των δύο παιδιών, σεβόμενες την επιθυμία της μητέρας τους, η οποία λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.