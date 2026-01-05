Τραγωδία στον Παναμά: Αιφνίδιος θάνατος Ελληνίδας και μάχη ζωής για τον σύζυγο της

Ένα ζευγάρι από την Κεφαλονιά ταξίδεψε στον Παναμά για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, συμμετέχοντας σε οργανωμένο γκρουπ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η γυναίκα εμφάνισε έντονο βήχα και ζήτησε ιατρική βοήθεια στο ξενοδοχείο. Γιατρός που κλήθηκε επί τόπου συνέστησε τη λήψη σιροπιού.

Επιδείνωση της κατάστασης

Την επόμενη ημέρα, η γυναίκα αποφάσισε να παραμείνει στο ξενοδοχείο και να μην ακολουθήσει την προγραμματισμένη εκδρομή του γκρουπ. Όταν ο σύζυγός της επέστρεψε, τη βρήκε με εκτεταμένες φουσκάλες στο σώμα. Το ζευγάρι μετέβη άμεσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο της περιοχής, όπου η γυναίκα διασωληνώθηκε.

Στο νοσοκομείο της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για γρίπη Α. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα κατέληξε λίγο αργότερα.

Κατά την επιστροφή του στην Ευρώπη, ο σύζυγος παρουσίασε υψηλό πυρετό και έντονη επιδείνωση της υγείας του. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε νοσοκομείο στο Παρίσι.

Μαρτυρία συνεπιβάτιδας

Συνεπιβάτιδα του γκρουπ περιέγραψε στο Live News τα γεγονότα που προηγήθηκαν της νοσηλείας της γυναίκας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η γυναίκα είχε αρχικά πονοκέφαλο και στη συνέχεια έντονο βήχα.

Μετά την επίσκεψη του γιατρού και τη λήψη σιροπιού, η κατάσταση της επιδεινώθηκε ραγδαία, οδηγώντας στη μεταφορά της στο νοσοκομείο και στον θάνατό της την επόμενη ημέρα.