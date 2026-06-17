Τραμπ: «Αφού έχουν και άλλες χώρες βαλλιστικούς πυραύλους θα ήταν λίγο άδικο για το Ιράν να μην έχει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή του Κόλπου «για κάποιο διάστημα» μετά τη συμφωνία-πλαίσιο στην οποία κατέληξαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, ο Τραμπ σχολίασε επίσης πως εφόσον άλλες χώρες έχουν βαλλιστικούς πυραύλους, θα ήταν «λίγο άδικο» για το Ιράν να μην έχει καθόλου.
Ο αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε σήμερα την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της και δεν επιτευχθεί οριστική συμφωνία, θα ξαναρχίσει ο πόλεμος.
Ο Τραμπ είναι απόψε προσκεκλημένος του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για δείπνο στις Βερσαλλίες, μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7.
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