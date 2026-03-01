Τραμπ: «Βυθίσαμε 9 πλοία του Ιράν - Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα και σύντομα θα επιπλέουν στον βυθό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσίευσε με ανάρτησή του στο Truth Social ότι οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν και βύθισαν» εννέα πολεμικά πλοία του Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ αναφέρει: «Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε 9 ιρανικά πολεμικά πλοία, μερικά από τα οποία ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά. Θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα — Σύντομα θα επιπλέουν και αυτά στον βυθό της θάλασσας!

Σε μια άλλη επίθεση, καταστρέψαμε σε μεγάλο βαθμό το Ναυτικό Αρχηγείο τους. Πέρα από αυτό, το Ναυτικό τους τα πάει πολύ καλά! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ».

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι 48 ηγέτες του Ιράν έχουν σκοτωθεί στους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς της χώρας από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. «Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την επιτυχία που έχουμε, 48 ηγέτες έφυγαν μονομιάς. Και προχωρά γρήγορα», είπε ο Τραμπ στο Fox News.

«Είναι ένα πολύ βίαιο καθεστώς, ένα από τα πιο βίαια καθεστώτα στην ιστορία», είπε επίσης ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Κάνουμε τη δουλειά μας όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον κόσμο. Και όλα είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

«Τα πράγματα εξελίσσονται με πολύ θετικό τρόπο αυτή τη στιγμή, με έναν πολύ θετικό τρόπο», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε άλλη συνέντευξη στο CSBC ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι οι εξελίξεις είναι «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».