Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δεν με ενδιαφέρει καθόλου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαξίωσε σήμερα την αναστολή των έμμεσων συνομιλιών με το Ιράν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει αν τελείωσαν.

«Δεν με νοιάζει αν τελείωσαν, ειλικρινά… Πραγματικά δεν με νοιάζει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου» είπε μιλώντας τηλεφωνικά στον δημοσιογράφο Ίμον Τζάβερς.

Στην ίδια συνέντευξη ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «δεν ανησυχεί» για τυχόν αύξηση της τιμής του πετρελαίου εάν το Ιράν αποκλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

«Η Χεζμπολάχ συμφώνησε να παύσει το πυρ»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι είχε μια «πολύ καλή» επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, η οποία συμφώνησε «να παύσει το πυρ».

«Μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, είχα μια πολύ καλή επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ και συμφώνησαν ότι θα σταματήσει πλήρως το πυρ», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» συνομιλία με τον Μπίμπι (Μπενιαμίν) Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μη στείλει στρατό στη Βηρυτό και όσες μονάδες ήταν καθ’ οδόν έχουν ήδη κάνει αναστροφή.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, δύο ισραηλινές πηγές ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέμενε την τελική έγκριση του Τραμπ για να ξεκινήσει επιχειρήσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Η Τεχεράνη διακόπτει τις διαπραγματεύσεις λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Tasnim, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας «των εγκλημάτων που το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει στον Λίβανο και των παραβιάσεων σε όλα τα μέτωπα της εκεχειρίας» της 8ης Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν .

«Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διέκοψε κατά συνέπεια τον διάλογο και τις ανταλλαγές κειμένων μέσω των μεσολαβητών», διευκρινίζει το Tasnim.

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι το Ιράν και το Μέτωπο της Αντίστασης, που περιλαμβάνει τους σιίτες συμμάχους της Τεχεράνης στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ έχουν καταρτίσει σχέδιο για τον καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, ανάμεσά τους το Στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, για να τιμωρήσουν το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του.

«Ο άμεσος τερματισμός των επιθετικών και βάρβαρων επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στην Γάζα και τον Λίβανο και η ανάγκη για την πλήρη αποχώρηση του καθεστώτος από τις κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο έχουν επισημανθεί από ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές και δεν θα υπάρξουν συνομιλίες μέχρι ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν και της αντίστασης ως προς αυτό το θέμα», σύμφωνα με το Tasnim.

Νωρίτερα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, είχε δηλώσει μέσω του Χ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο ιρανός αξιωματούχος.