Νέο ρήγμα ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ: Η Τεχεράνη διακόπτει τις διαπραγματεύσεις λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις Ηνωμένες Πολιτείες με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το Tasnim, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας «των εγκλημάτων που το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει στον Λίβανο και των παραβιάσεων σε όλα τα μέτωπα της εκεχειρίας» της 8ης Απριλίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν .

«Η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα διέκοψε κατά συνέπεια τον διάλογο και τις ανταλλαγές κειμένων μέσω των μεσολαβητών», διευκρινίζει το Tasnim.

Παράλληλα το ιρανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι το Ιράν και το Μέτωπο της Αντίστασης, που περιλαμβάνει τους σιίτες συμμάχους της Τεχεράνης στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ έχουν καταρτίσει σχέδιο για τον καθολικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση και άλλων μετώπων, ανάμεσά τους το Στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, για να τιμωρήσουν το Ισραήλ και τους υποστηρικτές του.

«Ο άμεσος τερματισμός των επιθετικών και βάρβαρων επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στην Γάζα και τον Λίβανο και η ανάγκη για την πλήρη αποχώρηση του καθεστώτος από τις κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο έχουν επισημανθεί από ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές και δεν θα υπάρξουν συνομιλίες μέχρι ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Ιράν και της αντίστασης ως προς αυτό το θέμα», σύμφωνα με το Tasnim.

Νωρίτερα, ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, είχε δηλώσει μέσω του Χ ότι ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο ιρανός αξιωματούχος.

Εντολή του Ισραήλ για εκκένωση των νότιων συνοικιών της Βηρυτού

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.

Πριν από λίγες ώρες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ.

Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου

Η πληροφορία για την απόφαση του Ιράν να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου που είχαν ήδη αυξηθεί λόγω της έντασης του σαββατοκύριακου ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Στις 16.05, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 6,60% στα 97,13 δολάρια/βαρέλι.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 7,62% στα 94,02 δολάρια.