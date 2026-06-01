Ιράν προς ΗΠΑ: «Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση σε όλα τα μέτωπα»

Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού προπυργίου της Χεζμπολάχ.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ είχε απευθύνει νωρίτερα σήμερα μέσω του του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως την Ουάσινγκτον για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση:

«Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ».

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις αναχαίτισαν αργά χθες το βράδυ δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν ως στόχο αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στο Κουβέιτ, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας»

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα, καταγγέλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα», δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

Από πλευράς του ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα (01/06), ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια συμφωνία με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της.

«Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια συμφωνία και αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ και όσους είναι μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, επισημαίνοντας την ετοιμότητα της Γαλλίας, της Βρετανίας και των συμμάχων τους να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελιζέ ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον αμερικανό ομόλογό του, υπογράμμισε επίσης ότι οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική πλευρά είναι μία μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ασφαλείας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών και με στόχο την επίτευξη διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει την τεχνογνωσία της στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν επί του ιραnινού πυρηνικού ζητήματος.

Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε τη δέσμευση του αμερικανού προέδρου υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και υπογράμμισε την ανάγκη επίτευξης και τήρησης της παύσης πυρός.