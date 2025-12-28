Τραμπ: «Είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ενοίκου του Λευκού Οίκου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον Πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε πριν από λίγη ώρα συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να υποδεχθεί τον Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας) στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι είχε μια "ενδελεχή" τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Ζελένσκι: Οι αποφάσεις για ειρήνη εξαρτώται από τους εταίρους του Κιέβου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία, αλλά ότι τελικά η διασφάλιση της ειρήνης εξαρτάται από τους εταίρους του.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες διπλωματικά ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά αν θα προκύψουν αποφάσεις εξαρτάται από τους εταίρους μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ στη Φλόριντα.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι εταίροι της Ουκρανίας θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα «ώστε οι Ρώσοι να αισθανθούν τις επιπτώσεις από την ίδια την επιθετικότητά τους».

Μακρόν: Ανάγκη να δοθούν στο Κίεβο ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας

Την ανάγκη η επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία να συνοδευτεί από ισχυρές και μόνιμες εγγυήσεις ασφαλείας υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε, από κοινού με άλλους ευρωπαίους ιθύνοντες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Ελιζέ, στόχος της συνομιλίας ήταν η έκφραση προς τον Ουκρανό πρόεδρο της υποστήριξης τόσο της Ευρώπης όσο και του Καναδά ενόψει των συνομιλιών που θα έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της προεδρίας της Γαλλικής Δημοκρατίας, η Γαλλία προτίθεται να συνεργαστεί στενά με τις ΗΠΑ στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, επί τη βάσει των αποφάσεων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Πρόθυμων να συνδράμουν την Ουκρανία χωρών, της οποίας Συμμαχίας πρόεδροι είναι, ως γνωστόν, η Γαλλία και η Βρετανία.

Τέλος στην ανακοίνωση της Γαλλίας επισημαίνεται ότι οι ευρωπαίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε όλες τις διαβουλεύσεις που τους αφορούν, ενώ καταδικάζονται απερίφραστα οι τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.