Τραμπ: «Είμαι ''οκ'' με το να παίξει το Ιράν στο Μουντιάλ»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (30/4) σε δημοσιογράφους ότι «είμαι “ΟΚ”» με τη συμμετοχή του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, το οποίο θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν λίγο μετά την τοποθέτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος ανέφερε νωρίτερα την Πέμπτη (30/4) στο συνέδριο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας ότι το Ιράν «...θα δώσει κανονικά το «παρών» στη διοργάνωση και θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες».
«Αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι ΟΚ», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Ξέρετε κάτι; Αφήστε τους να παίξουν».
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επέμεινε ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά σε αγώνες του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το συνέδριο της FIFA ξεκίνησ εσήμερα στο Βανκούβερ του Καναδά χωρίς την παρουσία της αντιπροσωπείας της χώρας, γεγονός που ανέδειξε τις εντάσεις και τις προκλήσεις γύρω από τη διοργάνωση.
«Ας ξεκινήσω από την αρχή. Φυσικά το Ιράν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Και φυσικά το Ιράν θα αγωνιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Ινφαντίνο. «Και ο λόγος είναι πολύ απλός: πρέπει να ενωθούμε. Είναι δική μου ευθύνη, δική μας ευθύνη».
- Αμπελόκηποι: Πώς αποκαλύφθηκε το γηροκομείο κολαστήριο - Ηλικιωμένες ζούσαν σε άθλιες συνθήκες
- Αποκάλυψη Λιάγκα: «Μου την έπεσε ο καθηγητής που μου έκανε ιδιαίτερα, ήμουν 16 - Ο πατέρας μου δεν με πίστεψε»
- Ιταλοί και Γάλλοι σε σοκ: Οι 5 ελληνικές περιοχές που «άλωσαν» το Top 10 της παγκόσμιας γαστρονομίας
- Φωτιά στο Ίλιον: Κάηκαν κατοικίες - Μάχη να μην επεκταθεί σε διπλανά κτίρια
