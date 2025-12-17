Τραμπ: «Είμαι τυχερός που δεν πίνω αλκοόλ γιατί θα είχα καλές πιθανότητες να ήμουν εθισμένος»

Στο πλευρό της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς στάθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και μετά τις δηλώσεις της στο Vanity Fair που «καίνε» τον Αμερικανό πρόεδρο, αποκαλώντας την «φανταστική».

Προχωρώντας σε νέες δηλώσεις στη New York Post, ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι δεν καταναλώνει αλκοόλ, υπενθυμίζοντας ωστόσο όπως έχει ξαναπεί ότι διαθέτει «εθιστική προσωπικότητα».

«Δεν πίνω αλκοόλ, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Έχω πει όμως πολλές φορές ότι αν έπινα, θα υπήρχαν μεγάλες πιθανότητες να είμαι αλκοολικός, λόγω της προσωπικότητάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θεωρεί τον εαυτό του «τυχερό» που δεν καταναλώνει αλκοόλ, καθώς έχει την τάση να αφοσιώνεται έντονα σε ό,τι κάνει: «Το έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν. Έχω μια έντονη, εθιστική προσωπικότητα. Γι’ αυτό και είμαι τυχερός που δεν πίνω», δήλωσε.

Η απάντηση του Τραμπ για τη συνέντευξη της Γουάιλς

Αναφερόμενος στη συνέντευξη της Σούζαν Γουάιλς στο Vanity Fair, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν την έχει διαβάσει, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στο περιοδικό:

«Δεν το διάβασα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν διαβάζω το Vanity Fair. Από όσα πληροφορήθηκα, υπήρχαν ανακρίβειες και η παρουσίαση ήταν παραπλανητική», είπε.

Ο πρόεδρος συνέχισε λέγοντας ότι, κατά την άποψή του, το περιοδικό «έχει χάσει τον προσανατολισμό του», ενώ ισχυρίστηκε πως έχει χάσει και μεγάλο μέρος του αναγνωστικού του κοινού.

Σε ερώτηση για το αν εξακολουθεί να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε μονολεκτικά αλλά κατηγορηματικά: «Είναι φανταστική».