Ντόναλντ Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε συμφωνία για τη Γάζα - Ενδέχεται να ελευθερωθούν οι όμηροι»

Την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τοποθετούνταν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως «έχουμε μία συμφωνία για τη Γάζα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα, σημείωσε πως «ενδέχεται να ελευθερωθούν οι όμηροι από τη συμφωνία για τη Γάζα», ενώ οι δηλώσεις έγιναν ενώπιον δημοσιογράφων πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη.

Τι είπε στον ΟΗΕ ο Νετανιάχου

Δεκάδες σύνεδροι αποχώρησαν από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο επικηρυγμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα.

Μια τέτοια πράξη ήταν αναμενόμενη, με τον πρεσβευτή του Ισραήλ στον ΟΗΕ να ισχυρίζεται νωρίτερα ότι οργανώθηκε από την παλαιστινιακή αποστολή στις ΗΠΑ, ενώ αντηχεί παρόμοια κίνηση που είχε λάβει χώρα πέρυσι.

Ξεκινώντας την ομιλία του στη γενική συνέλευση, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απευθύνθηκε στους ομήρους που παραμένουν στη Γάζα.

«Κύριε πρόεδρε, οι οικογένειες των αγαπημένων μας ομήρων μαραζώνουν στα μπουντρούμια της Γάζας», είπε. Στη συνέχεια, έφερε τη συζήτηση σε αυτό που θεωρεί «απειλή του Ιράν» και των αντιπροσώπων του, δείχνοντας στην αίθουσα έναν χάρτη που χρησιμοποίησε πέρυσι.

«Πέρυσι, στάθηκα σε αυτό το βήμα και έδειξα αυτόν τον χάρτη. Δείχνει την κατάρα του άξονα της τρομοκρατίας του Ιράν. Αυτός ο άξονας απειλεί την ειρήνη ολόκληρου του κόσμου».

Ο Νετανιάχου σκιαγραφεί αυτόν τον «άξονα της τρομοκρατίας» και λέει ότι από τότε που μίλησε γι' αυτόν πέρυσι, το Ισραήλ έχει στοχεύσει το Ιράν και τους αντιπροσώπους του σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην πολύνεκρη επίθεση με βομβητές εναντίον μαχητών της Χεζμπολάχ και σε επιθέσεις κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Κατά τη διάρκεια πολλών από αυτών των παρατηρήσεων, λίγοι από τους συνέδρους εξέφρασαν επευφημίες.