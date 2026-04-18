Τραμπ: «Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για τερματισμό του πολέμου»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Παρασκευή ότι τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει το Ιράν θα μεταφερθούν στις ΗΠΑ, αφότου ισχυρίστηκε ότι είναι πολύ κοντά η επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.
«Θα πάμε μαζί με το Ιράν» για να ανακτήσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, δήλωσε ο Τραμπ σε εκδήλωση της συντηρητικής οργάνωσης Turning Point στην Αριζόνα, συμπληρώνοντας: «Θα πάμε να το πάρουμε και θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ πολύ σύντομα».
Ξεκαθάρισε πως δεν θα υπάρξουν οικονομικά ανταλλάγματα στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαπραγματεύεται η Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου. Εξέφρασε την πεποίθηση πως δεν απομένουν πολλές σημαντικές διαφορές με την ιρανική πλευρά και συμπλήρωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο σαββατοκύριακο.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.