Τραμπ: «Εναπόκειται στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εναπόκειται» στον κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο, ο Τραμπ απάντησε: «Εκείνος (σ.σ. ο Σι Τζινπίνγκ) τη θεωρεί (σ.σ. την Ταϊβάν) τμήμα της Κίνας και εναπόκειται σε αυτόν το τι θα κάνει». «Αλλά τον ενημέρωσα ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος εάν το έκανε αυτό και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως ο Σι «ενδεχομένως να το κάνει (σ.σ. να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της Ταϊβάν) αφότου έχουμε έναν άλλον πρόεδρο (στον Λευκό Οίκο), αλλά δεν πιστεύω πως θα το κάνει με εμένα πρόεδρο (των ΗΠΑ)».
- Σάλος στο X με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι απαντά για τον τρολ λογαριασμό
- Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»
- Οι 4 επιλογές της Ευρώπης για τη Γροιλανδία στη διεθνή «σκακιέρα»: Ειρήνη ή πόλεμος με Τραμπ;
- Το δελτίο ειδήσεων που «τίναξε» τα νούμερα τηλεθέασης στην έναρξη του 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.