Τραμπ: «Εναπόκειται στον Σι Τζινπίνγκ το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «εναπόκειται» στον κινέζο ομόλογό του, τον Σι Τζινπίνγκ, το τι θα κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times.

Ερωτηθείς εάν θεωρεί πως η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δημιουργεί «προηγούμενο» που ενδεχομένως να θελήσει να εκμεταλλευθεί το Πεκίνο, ο Τραμπ απάντησε: «Εκείνος (σ.σ. ο Σι Τζινπίνγκ) τη θεωρεί (σ.σ. την Ταϊβάν) τμήμα της Κίνας και εναπόκειται σε αυτόν το τι θα κάνει». «Αλλά τον ενημέρωσα ότι θα ήμουν πολύ δυσαρεστημένος εάν το έκανε αυτό και δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ελπίζω να μην το κάνει», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε επίσης πως ο Σι «ενδεχομένως να το κάνει (σ.σ. να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον της Ταϊβάν) αφότου έχουμε έναν άλλον πρόεδρο (στον Λευκό Οίκο), αλλά δεν πιστεύω πως θα το κάνει με εμένα πρόεδρο (των ΗΠΑ)».