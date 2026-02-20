Τραμπ: «Εξετάζω ένα περιορισμένο στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή, (20/02) ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου στρατιωτικού πλήγματος κατά του Ιράν, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όταν ρωτήθηκε αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης, προκειμένου να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω».

Εν τω μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή (20/02) την επομένη του τελεσιγράφου του Τραμπ, ότι ένα σχέδιο συμφωνίας που αφορά τα πυρηνικά αναμένεται να είναι έτοιμο «εντός δύο ή τριών ημερών» και ότι η χώρα του θα το παρουσιάσει στη συνέχεια στις ΗΠΑ.

«Το επόμενο βήμα για μένα είναι να παρουσιάσω μια πρόταση για μια πιθανή συμφωνία στους Αμερικανούς ομολόγους μου», τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε στο MSNBC ο Αμπάς Αραγτσί.

«Νομίζω ότι θα είναι έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο οποίος ηγήθηκε της ιρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη την Τρίτη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να σταματήσει καθολικά ο εμπλουτισμός ουρανίου, αλλά ότι αυτό που τίθεται υπό διαπραγμάτευση είναι ο τρόπος με τον οποίο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας - συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού - μπορεί να υλοποιηθεί ειρηνικά.

«Η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί στο MSNBC.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, θα είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», πρόσθεσε.

Τραμπ: «Ζυγίζει» ένα πρώτο χτύπημα στο Ιράν με φόντο μία συμφωνία για τα πυρηνικά

Παράλληλα το βράδυ της Τετάρτης (18/02), το τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί πως «οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για ενδεχόμενα πλήγματα κατά του Ιράν ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου», αν και το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής επιχείρησης ενδέχεται να μετατεθεί πέραν του Σαββάτου ή της Κυριακής.

Σε ξεχωριστό δημοσίευμα, η The Wall Street Journal έκανε λόγο για μαζική μετακίνηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς τη ως τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος στην περιοχή από την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο ενός «περιορισμένου πλήγματος» ως πρώτο στάδιο κλιμάκωσης. Η αρχική επιχείρηση, εφόσον εγκριθεί, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ημέρες και να στοχεύσει συγκεκριμένες στρατιωτικές ή κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να συμμορφωθεί με την απαίτηση της Ουάσινγκτον για τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, οι ΗΠΑ φέρονται διατεθειμένες να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας εκστρατεία κατά κρίσιμων υποδομών του ιρανικού καθεστώτος, με ορισμένα σενάρια να μην αποκλείουν ακόμη και απόπειρα ανατροπής της ηγεσίας.

Το δημοσίευμα εκτιμά ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη καταλήξει σε απόφαση για γενικευμένο πόλεμο, αν και ανώτεροι σύμβουλοί του παρουσιάζουν επανειλημμένα το ενδεχόμενο ευρύτερης στρατιωτικής δράσης. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι συζητήσεις στον Λευκό Οίκο φέρονται να επικεντρώνονται περισσότερο σε σενάρια μεγάλης κλίμακας.

Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύεται, με την αποστολή αεροπλανοφόρων και πρόσθετων αεροπορικών δυνάμεων, σε μια σαφή επίδειξη αποτρεπτικής ισχύος.

Από την πλευρά της, η ιρανική αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα António Guterres και τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις Τραμπ «εμπρηστικές» και προειδοποιώντας για «πραγματικό κίνδυνο στρατιωτικής επιθετικότητας». Στην επιστολή ζητείται από το Συμβούλιο να ασκήσει πλήρως τις αρμοδιότητές του, ώστε να αποτραπούν, όπως αναφέρεται, «παράνομες απειλές χρήσης βίας».

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι, σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης, θα απαντήσει αποφασιστικά, προειδοποιώντας πως όλες οι βάσεις και οι εγκαταστάσεις των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή θα αποτελέσουν «νόμιμους στόχους».

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις διπλωματικές και στρατιωτικές διεργασίες να βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο και τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία των αμερικανοϊρανικών σχέσεων.