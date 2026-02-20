Τραμπ για Επστάιν: «Κανείς δεν μιλούσε όταν ήταν ζωντανός – Εγώ δεν έκανα τίποτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρή» τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για αρκετές ώρες, μετά τις καταγγελίες για «παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που συνδέονται με την υπόθεση Επστάιν.

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Επστάιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τον Επστάιν.