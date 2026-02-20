Μενού

Τραμπ για Επστάιν: «Κανείς δεν μιλούσε όταν ήταν ζωντανός – Εγώ δεν έκανα τίποτα»

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια» είπε ο Τραμπ για τη σύλληψη του Άντριου.

Reader symbol
Newsroom
επστάιν
Τζέφρι Επστάιν, Ντόναλντ Τραμπ και Ίνγκριντ Σεϊνχέβε (μοντέλο της Victoria-Secret)
| House Oversight Committee
  • Α-
  • Α+

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ λυπηρή» τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου, ο οποίος παρέμεινε υπό κράτηση για αρκετές ώρες, μετά τις καταγγελίες για «παράπτωμα κατά την άσκηση επίσημων καθηκόντων» που συνδέονται με την υπόθεση Επστάιν.

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό. Νομίζω ότι είναι πολύ άσχημο για τη βασιλική οικογένεια. Είναι πολύ, πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας που είχε με δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος, διαβεβαιώνοντας ότι ο ίδιος έχει απαλλαγεί πλήρως.

«Είναι πραγματικά ενδιαφέρον, επειδή κανείς δεν μιλούσε για τον Επστάιν όταν ήταν ζωντανός, αλλά τώρα μιλάνε. Αλλά τώρα εγώ είμαι αυτός που μπορεί να μιλήσει για εκείνον, επειδή έχω απαλλαγεί πλήρως. Δεν έκανα τίποτα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τον Επστάιν.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ