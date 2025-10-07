Τραμπ για Γκρέτα Τούνμπεργκ: «Πρέπει να δει γιατρό, είναι τρελή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέδειξε για ακόμα μία φορά πως είναι ο σημαντικότερος... content creator καθώς κάθε φράση που χρησιμοποιεί δημιουργεί και ένα θέμα.
Αυτό έγινε και απόψε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνγκμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν με τον «Στόλο για τη Γάζα» να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό του μαρτυρικού θύλακα από το Ισραήλ.
«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδή ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;», αναρωτήθηκε με εμφανώς ειρωνική διάθεση.
«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό. Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
- Ράνια Τζίμα: «Δεν είμαι καθόλου βέβαιη ότι το χρώμα του κόμματος του Τσίπρα θα είναι το κόκκινο»
- Αυτοκτονία στη σκοπιά: Η φάρσα της κοπέλας του που κατέληξε σε τραγωδία - Ο μύθος που στοιχειώνει κάθε στρατόπεδο
- «Έπρεπε να το αρχίσω νωρίτερα»: Ο άνθρωπος που μάζεψε πάνω από 600.000 μέχρι να βγει στη σύνταξη έκανε ένα λάθος
- Συγκλονιστική μαρτυρία από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.