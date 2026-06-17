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Τραμπ για Ιράν: «Πολύ γερή η συμφωνία, αλλά αν δεν μου αρέσει ξαναρχίζουν οι βόμβες»

Απειλές Τραμπ στην G7 για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν αν δεν τηρηθεί η συμφωνία. «Είμαι το αφεντικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Ντόναλντ-Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ | ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Με τη γνώριμη διπλωματία της... υπερβολής επέλεξε να εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο της G7. Φτάνοντας ετεροχρονισμένα και κάνοντας επίδειξη ισχύος με τη φράση «Είμαι το αφεντικό», ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο προτίθεται να κινηθεί στο κρίσιμο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής.

Η συνάντησή του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αλ Σίσι, λειτούργησε ως βήμα για να στείλει τελεσίγραφο προς την Τεχεράνη, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα πριν από τις προγραμματισμένες –εκτός απροόπτου– υπογραφές στη Γενεύη. Η ρητορική του Τραμπ ακροβατεί.

«Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα αρχίσουμε να ξαναρίχνουμε βόμβες», πρόσθεσε.

Από τη μία, υποβαθμίζει το τρέχον κείμενο σε ένα απλό «μνημόνιο κατανόησης» και απειλεί ανοιχτά με βομβαρδισμούς, υπενθυμίζοντας την κακή διαγωγή του Ιράν εδώ και σχεδόν μισό αιώνα.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, επιχειρεί να προλειάνει το έδαφος για την αποδοχή της όποιας συμφωνίας. Αναγνωρίζοντας πρακτικά ότι η στρατιωτική κλιμάκωση ή ένα απόλυτο αδιέξοδο θα πυροδοτούσε ένα παγκόσμιο οικονομικό ντόμινο, αποκάλεσε «ηλίθιους» όσους επιδιώκουν μια κατάσταση που θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση.

Ουσιαστικά, ο Τραμπ επιχειρεί να εμφανίσει τον εαυτό του ως τον σκληρό διαπραγματευτή που θα φέρει μια «πολύ γερή συμφωνία», κρατώντας όμως το δάχτυλο στη σκανδάλη για να διασφαλίσει την εφαρμογή της.

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