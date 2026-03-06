Τραμπ για Κούβα: «Ζήτημα χρόνου αλλά να τελειώσουμε με το Ιράν πρώτα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, παραμένοντας αόριστος, σε σχέδιο για την Κούβα αφού τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν.
«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε εκεί πέρα (σ.σ. στο Ιράν), αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου προτού εσείς και άλλοι απίστευτοι άνθρωποι ,να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο με την ποδοσφαιρική ομάδα Inter Miami.
Φάνηκε κατόπιν να απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο - γιο κουβανών μεταναστών -, στον οποίο τόνισε «έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ’ αυτό το μέρος που το λένε Κούβα».
Υποστήριξε εξάλλου ότι η Αβάνα θέλει «διακαώς» να κλειστεί κάποια «συμφωνία», επίσης χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.
