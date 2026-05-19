Τραμπ για το μακελειό στο Σαν Ντιέγκο: «Φρικτή κατάσταση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στηλίτευσε τη «φρικτή» κατάσταση στο Σαν Ντιέγκο, μερικές ώρες μετά τη φονική επίθεση δυο ενόπλων σε ισλαμικό τέμενος στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια.

«Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο στον Λευκό Οίκο.

Υπενθυμίζεται πως τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε τζαμί στο Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπου εισέβαλαν δυο ένοπλοι κι άνοιξαν πυρ - ενώ οι ύποπτοι, δυο έφηβοι, βρέθηκαν κατόπιν νεκροί, σε μικρή απόσταση από τον χώρο λατρείας, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές χθες Δευτέρα.

«Σε αυτό το στάδιο, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες, που προκάλεσαν οι ίδιοι στους εαυτούς τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο, ο Σκοτ Γουάλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ «ενημερώθηκε» για την κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.