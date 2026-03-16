Τραμπ: «Χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν - Πάνω από 100 πλοία έχουν βυθιστεί»

Νέες δηλώσεις πραγματοποιεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον πόλεμο στο Ιράν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «χτυπήσαμε πάνω από 7.000 στόχους».

«Έχουν κυριολεκτικά καταστραφεί, η Πολεμική Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, το Πολεμικό Ναυτικό έχει εξαφανιστεί, πολλά πλοία έχουν βυθιστεί», είπε παράλληλα.

Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, «οι πύραυλοί τους έχουν φθάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, δεν έχουν πια πυραύλους», συμπληρώνοντας ότι «συνεχίζουμε να πλήττουμε τα εργοστάσια που φτιάχνουν πυραύλους».

«Έχουμε επιτύχει μείωση κατά 90% στις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων τους και μείωση κατά 95% στις επιθέσεις με drones», πρόσθεσε.

«Τα ραντάρ τους έχουν καταστραφεί και οι ηγέτες τους έχουν εξαφανιστεί, εκτός από αυτό, τα πάνε αρκετά καλά», ανέφερε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ισχυρίστηκε δε ότι «έχουμε καταστρέψει όλα τα πλοία που βάζουν νάρκες στο Στενό του Ορμούζ», ενώ συνολικά «πάνω από 100 ιρανικά πλοία έχουν βυθιστεί».

Επιπλέον, αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, από όπου οι ΗΠΑ παίρνουν «εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο», κάτι που είναι «προς όφελος δικό τους», καθώς και ότι οι σχέσεις με τη χώρα βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο.

«Είχα προβλέψει ότι το Ιράν θα κλείσει το Στενό του Ορμούζ, όπως και ότι ο Μπιν Λάντεν θα στοχεύσει τους Δίδυμους Πύργους», είπε επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι «ορισμένες χώρες δεν έχουν "ενθουσιαστεί" με τη βοήθεια για το Στενό του Ορμούζ».

«Δεν είμαι σίγουρος αν οι χώρες θέλουν να πω ότι βοηθούν», πρόσθεσε. «Θα έπρεπε να μας βοηθούν με χαρά», υποστήριξε, ενώ είπε ότι εξεπλάγην με τη στάση της Βρετανίας.

Ο Τραμπ επανέλαβε την έκκλησή του σε «άλλες χώρες» να βοηθήσουν να ξαναρχίσει η ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, λέγοντας ότι κάποιες του απάντησαν θετικά, άλλες όμως δεν έδειξαν τον ίδιο ενθουσιασμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επίσης ότι μίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για το Στενό του Ορμούζ, αναφέροντας ότι πιστεύει πως θα βοηθήσει. Παράλληλα, εξέφρασε για άλλη μια φορά την έκπληξή του για τη στάση της Βρετανίας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συγκρότησης διεθνούς συμμαχίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται ήδη με συμμάχους στο μέτωπο της Ουκρανίας.